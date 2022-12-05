Trabzonspor'da yüksek tempo

İzinli olan Maxi Gomez, Stryger Larsen ve Lahtimi, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan, burnundan ameliyat edilen Bartra, kas spazmı yaşayan Eren Elmalı, kas yaralanması bulunan Djaniny idmana katılmadı.
Vitor Hugo'ya kampta ailesinden sürpriz geldi. Başarılı savunma oyuncusunun eşi ve çocukları kampa geldi. Antrenmandan önce eşi ve çocuklarıyla hasret gideren Hugo, mutluluk pozları verdi. Hugo, Hull City maçındaki performansıyla tam not almıştı.
Bordo - mavili kulübün Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 Sezonu 7. haftasında Kireçburnu'nu 3-0 mağlup etti. Çayırbaşı Stadı'nda oynanan mücadelede golleri Arife Şentürk, Mfwamba Balongo Drace ve Damla Çoban kaydetti.