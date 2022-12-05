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Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Merak Hamsik'in sezon sonunda futbola veda etmesi gündeme gelirken, bordo mavililerde transfer arayışı başladı. Trabzonspor bu bağlamda 2 ismi gündemine aldı. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferlere dair tarih verdi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 13:07
Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonun planlamalarına başladı.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Sezonun sona ermesiyle beraber Hamsik'in, futbolu bırakması bekleniyor.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Slovak yıldız, bu kararını netleştirmese de, Trabzonspor önlem almaya başladı.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Bu bağlamda Fırtına, transfer çalışmaları için start verdi.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Karadeniz temsilcisi, orta sahada Hamsik'in yokluğunu aratmayacak 2 isimle yakından ilgileniyor.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Kuzey Ekspress'in haberine göre Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin transfer için tarih verdi.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

2 RUMEN'İN TRANSFERİ MASADA
Aktarılan bilgilere göre Trabzonspor, Daniil Utkin ve Adrian Sut'u istiyor.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Öte yandan Abdullah Avcı, transfer tarihine dair önemli bir detayı yönetime iletti.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

"ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELDİ"
Avcı, transferlerin erkenden yapılmasının önemine işaret etti.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Bununla beraber bordo mavili kulübün yönetimi, Avcı'ya hak verdi.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Avcı, konuya ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti:

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

"Gelecek sezon tüm transferler erkenden bitsin ve kampta olsun."

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 'erken transferler sayesinde' kazanmıştı.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Avcı, oyuncuların takıma alışma süreçlerini bu sayede hızlandırmıştı.

Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace ile hazırlık maçı oynayacak.

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