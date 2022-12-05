Trabzonspor'da Hamsik sonrası 2 transfer gündemde! Abdullah Avcı kararını verdi

Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonun planlamalarına başladı.
Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonun planlamalarına başladı.
Sezonun sona ermesiyle beraber Hamsik'in, futbolu bırakması bekleniyor.
Slovak yıldız, bu kararını netleştirmese de, Trabzonspor önlem almaya başladı.
Bu bağlamda Fırtına, transfer çalışmaları için start verdi.
Karadeniz temsilcisi, orta sahada Hamsik'in yokluğunu aratmayacak 2 isimle yakından ilgileniyor.
Kuzey Ekspress'in haberine göre Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin transfer için tarih verdi.
2 RUMEN'İN TRANSFERİ MASADA
Aktarılan bilgilere göre Trabzonspor, Daniil Utkin ve Adrian Sut'u istiyor.
Öte yandan Abdullah Avcı, transfer tarihine dair önemli bir detayı yönetime iletti.
"ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELDİ"
Avcı, transferlerin erkenden yapılmasının önemine işaret etti.
Bununla beraber bordo mavili kulübün yönetimi, Avcı'ya hak verdi.
Avcı, konuya ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti:
"Gelecek sezon tüm transferler erkenden bitsin ve kampta olsun."
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 'erken transferler sayesinde' kazanmıştı.
Avcı, oyuncuların takıma alışma süreçlerini bu sayede hızlandırmıştı.
Trabzonspor, 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace ile hazırlık maçı oynayacak.