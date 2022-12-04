Yeni hikaye istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı maçın ardından şunları söyledi: "İlk bölümdeki 22 maçın analizini yaptık. Bu baskıyı zaman zaman iyi yaptığımız veya yapamadığımız maçlar vardı. Bugün itibariyle çok güzel topa sahip olmada, baskıda... Şampiyon olan takımlar dünyanın her yerinde yüzde 65 ile topa sahip olması lazım... Gençlerden doğru cevap verenler var. Yukarıya doğru ivme kazanmak istiyoruz. Djaniny ve Yusuf Yazıcı hafif sakatlar. Abdülkadir özel oyuncu. Artık kenarda değil içerde kullanıyoruz. Geçen seneki hikaye bitti, yenisini yazmak istiyoruz."