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TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'da forma giyen Nwakaeme, takımda mutsuz ve ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldız, futbol hayatına yeniden Türkiye'de devam etmek istiyor. Trabzonspor'u unutamayan deneyimli oyuncu, Karadeniz ekibinden bir hamle bekliyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 10:23
TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Anthony Nwakaeme'nin burada Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Nijeryalı sol kanadın, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma imza atacağı dillendirilirken, farklı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Nwakaeme'nin yakınındaki isimlerin iddiasına göre; 33 yaşındaki deneyimli yıldız, Trabzonspor'a dönmek ve futbola bu çok sevdiği şehirde nokta koymak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, burada istediği ortamı bulamayınca yeniden Türkiye'ye dönmek kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Nijeryalı sol kanat geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve menajeri ile birlikte Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Nwakaeme'nin ocak ayında Beşiktaş'a imza atacağı haberlerinin ayyuka çıktığı şu günlerde, 33 yaşındaki deneyimli yıldızın çok yakınında bulunan bir isim farklı bir iddiada bulundu.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

"AKLI TRABZONSPOR'DA!"
Karadeniz gazetesinin haberine göre; Bordo-mavili camiayı yakın olan bu isim, "Nwakaeme için Beşiktaş çok istekli. Şenol Güneş onu N'Koudou'nun yerine düşünüyor. Ancak Nwakaeme'nin aklı hala Trabzonspor'da.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Eğer oradan bir ışık alsa Beşiktaş'la olan görüşmeleri askıya alır ve yeniden Trabzon'a gelir.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Her sohbetimizde Trabzon'a olan sevgisini ve taraftarlarla olan bağını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Anthony Nwakaeme, 4 yıllık Trabzonspor macerasında toplam 145 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Bu karşılaşmalarda 47 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

40 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Sol kanat mevkisinde forma giyen Nwakaeme, santrfor ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Nijerya Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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