TRANSFER HABERİ: Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Anthony Nwakaeme'nin burada Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Anthony Nwakaeme'nin burada Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü öne sürülmüştü.
Nijeryalı sol kanadın, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma imza atacağı dillendirilirken, farklı bir iddia ortaya atıldı.
Nwakaeme'nin yakınındaki isimlerin iddiasına göre; 33 yaşındaki deneyimli yıldız, Trabzonspor'a dönmek ve futbola bu çok sevdiği şehirde nokta koymak istiyor.
Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, burada istediği ortamı bulamayınca yeniden Türkiye'ye dönmek kararı aldı.
Nijeryalı sol kanat geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve menajeri ile birlikte Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
Nwakaeme'nin ocak ayında Beşiktaş'a imza atacağı haberlerinin ayyuka çıktığı şu günlerde, 33 yaşındaki deneyimli yıldızın çok yakınında bulunan bir isim farklı bir iddiada bulundu.
"AKLI TRABZONSPOR'DA!"
Karadeniz gazetesinin haberine göre; Bordo-mavili camiayı yakın olan bu isim, "Nwakaeme için Beşiktaş çok istekli. Şenol Güneş onu N'Koudou'nun yerine düşünüyor. Ancak Nwakaeme'nin aklı hala Trabzonspor'da.
Eğer oradan bir ışık alsa Beşiktaş'la olan görüşmeleri askıya alır ve yeniden Trabzon'a gelir.
Her sohbetimizde Trabzon'a olan sevgisini ve taraftarlarla olan bağını anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Anthony Nwakaeme, 4 yıllık Trabzonspor macerasında toplam 145 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 47 gol kaydetti.
40 da asist yaptı.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Nwakaeme, santrfor ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Nijerya Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada sahaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.