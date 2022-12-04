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TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel de maçı değerlendirirken o ismin performansını öne çıkardı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 08:28
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Bordo-mavililer, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Hull City, müsabakanın 71. dakikasında penaltıdan Ozan Tufan'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel mücadeleyi değerlendirirken o ismin performansını övdü. İşte o yazı...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - OLUMLU SİNYALLER

İlk hazırlık maçı, ilk sınav. Peres'in dönüşü belli ki sağ kanada işlevsellik katacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Öyle ki o tarafta yokları oynamasına alıştığımız Trezeguet bile oldukça dinamik oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Göbekte akıcı ve etkili bir Trabzonspor vardı ve Abdülkadir özgür kaldıkça formunu yakalıyor gibiydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Ön alanda baskı dikkat çekici ama bu baskının tehlikeye dönüşmesi için gerekli hıza halen daha sahip değildi Trabzonspor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Savunmadan hızlı çıkışlarda, yani hocanın geçiş oyunu dediği oyunlarda Trabzonspor duraklamayı ve pas oyununu tercih etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda Trabzonspor oyuncu değişiklikleriyle sistem ve oyuncu yapısı arasındaki bağı bize gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda sahada boy gösteren Trabzonsporlu oyuncular birbirlerinden, en başta da ilk yarıdakilerden, farklı oyunculardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Onlar ayrı bir oyunun parçaları olabilirler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Dolayısıyla Trabzonspor bir oyun çeşitliliği oturtmak zorunda. O çeşitliliğe göre de kadro tercihleri…

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel Trabzonspor-Hull City maçını değerlendirdi!

Bu Trabzonspor'un kadro yapısına bakıldığında şu an için zor gözüküyor.

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