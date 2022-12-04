Trabzon yakalandı

Trabzonspor, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Championship ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, 4'te öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün asistinde Trezeguet topu tam köşeye gönderdi: 1-0. Karadeniz ekibi ilk yarıda Abdülkadir, Naci ve Umut ile önemli pozisyonlarda kaleciye takılınca farkı artıramadı.

'BAKA' SİNİRLENDİ

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri sonrası Hull City etkisini artırdı. 71'de Doğucan'ın Doğukan'ı ceza sahasında indirmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ozan Tufan skoru eşitledi: 1-1. Gerginlik yaşayan Bakasetas ile Woods sarı kart gördüler. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol atamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

HOŞ GELDİN EDIN VISCA

Fırtına'da Edin Visca yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Bosnalı oyuncu, 62. dakikada oyuna girdi. Başarılı futbolcu, sağ kanatta birkaç pozisyonda yaptığı driplingler ile eski günlerinden kesitler sundu. Visca'nın Fenerbahçe maçına kadar tamamen hazır olması bekleniyor.

NASIL OYNADILAR?

Peres: Sakatlığı geçen Brezilyalı sahada kaldığı sürede istekli gözükmesine rağmen eski formundan uzaktı. Biraz daha zamana ihtiyacı var.

Arif: U19'dan kampa getirilen genç sol bek bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Soğukkanlılığı ile dikkat çeken Arif, mevkiinde hiç sırıtmadı.

A. Ömür: Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür performansını her gün daha da artırıyor. Başarılı oyuncu, etkili futbolunu bir de asistle süsledi.

Hugo: Brezilyalı savunmacı tecrübesiyle savunmada yine toparlayıcıydı. Yüzde yüzlük bir gole geçit vermedi. Avcı'nın vazgeçilmezlerinden.