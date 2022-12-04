Haberler Trabzonspor Trabzon yakalandı

Trabzon yakalandı

Hull City önünde 4’te Trezeguet ile öne geçen Fırtına ilk yarıda birçok fırsatı harcadı... Ozan 71’de penaltıdan skoru eşitledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Trabzon yakalandı

Trabzonspor, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında Championship ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, 4'te öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün asistinde Trezeguet topu tam köşeye gönderdi: 1-0. Karadeniz ekibi ilk yarıda Abdülkadir, Naci ve Umut ile önemli pozisyonlarda kaleciye takılınca farkı artıramadı.

'BAKA' SİNİRLENDİ

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri sonrası Hull City etkisini artırdı. 71'de Doğucan'ın Doğukan'ı ceza sahasında indirmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ozan Tufan skoru eşitledi: 1-1. Gerginlik yaşayan Bakasetas ile Woods sarı kart gördüler. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol atamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

HOŞ GELDİN EDIN VISCA

Fırtına'da Edin Visca yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve operasyon geçiren Bosnalı oyuncu, 62. dakikada oyuna girdi. Başarılı futbolcu, sağ kanatta birkaç pozisyonda yaptığı driplingler ile eski günlerinden kesitler sundu. Visca'nın Fenerbahçe maçına kadar tamamen hazır olması bekleniyor.

NASIL OYNADILAR?

Peres: Sakatlığı geçen Brezilyalı sahada kaldığı sürede istekli gözükmesine rağmen eski formundan uzaktı. Biraz daha zamana ihtiyacı var.

Arif: U19'dan kampa getirilen genç sol bek bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Soğukkanlılığı ile dikkat çeken Arif, mevkiinde hiç sırıtmadı.

A. Ömür: Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür performansını her gün daha da artırıyor. Başarılı oyuncu, etkili futbolunu bir de asistle süsledi.

Hugo: Brezilyalı savunmacı tecrübesiyle savunmada yine toparlayıcıydı. Yüzde yüzlük bir gole geçit vermedi. Avcı'nın vazgeçilmezlerinden.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan İtalya çıkarması! O ismin yerine yıldız transferi...
38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...
Dembele ateşi yandı! Lyon...
Jesus'un gözdesine Güneş kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti!
Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (3 Aralık Cumartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" Dikkat çeken yorum! "Çok da kötü değildi" 07:40
Sakaryaspor yedeklerle Sakaryaspor yedeklerle 00:24
Aslan kükredi Aslan kükredi 00:21
Oyun gücü Oyun gücü 00:18
Fener'den dost tarife Fener'den dost tarife 00:17
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." 00:10
Daha Eski
Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 00:10
Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... 00:10
Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 00:10
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti! 00:09
Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz Abdullah Avcı: Yoğun şekilde çalışıyoruz 00:09