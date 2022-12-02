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Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Antalya kampında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'i araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 17:20
Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor - Hull City maçı - CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hull City maçı 3 Aralık Cumartesi saat 16:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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