TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Bartra'nın yokluğunda...

Trabzonspor'da Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Bordo-mavililerde, Marc Bartra'nın sakatlığı canları sıktı.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı İspanyol stoperin yokluğu yeni arayışlara itti.
Trabzonspor'da Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Bordo-mavililerde, Marc Bartra'nın sakatlığı canları sıktı.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı İspanyol stoperin yokluğu yeni arayışlara itti.
Avcı, Antalya'da çift kalede Jean-Philippe Gbamin'i stoperde denedi.
Denswil ile partner olan Fildişili oyuncu, geriden oyun kurma konusunda başarılı bir görüntü çizdi.
Diğer takımın savunmasında ise Hüseyin Türkmen ile Hugo ikilisi yer aldı.
Avcı, Gbamin'i bir joker oyuncu olarak oynatmayı planlıyor.
Trabzonspor, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Fildişi Sahilli oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Gbamin, bu sezon bordo-mavili forma ile 13 maça çıktı.
27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'dan önce Everton, CSKA Moskova, Mainz 05 ve Lens formalarını giydi.
Orta saha oyuncusunun, kulüp kariyerinde 230 karşılaşması bulunuyor.
Gbamin, bu mücadelelerde 9 gol 9 asistlik performans gösterdi.
Fransa'nın U18, U19, U20, U21 formalarını terleten 27 yaşındaki oyuncu A Milli tercihini Fildişi Sahilleri'nden yana kullandı.
Fildişi Sahilleri adına 14 mücadelede boy gösteren Gbamin gol asist katkısı veremedi.