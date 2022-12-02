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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Bartra'nın yokluğunda...

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Marc Bartra'nın sakatlığının ardından defans bölgesi için arayışlara başladı. Antalya'da kampta olan bordo-mavili ekipte deneyimli teknik adam, kiralık olarak takımda bulunan defansif orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i stoperde denedi. İşte haberin detayları... (Ts spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:34
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Trabzonspor'da Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Bordo-mavililerde, Marc Bartra'nın sakatlığı canları sıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı İspanyol stoperin yokluğu yeni arayışlara itti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Avcı, Antalya'da çift kalede Jean-Philippe Gbamin'i stoperde denedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Denswil ile partner olan Fildişili oyuncu, geriden oyun kurma konusunda başarılı bir görüntü çizdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Diğer takımın savunmasında ise Hüseyin Türkmen ile Hugo ikilisi yer aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Avcı, Gbamin'i bir joker oyuncu olarak oynatmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Trabzonspor, 27 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Fildişi Sahilli oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Gbamin, bu sezon bordo-mavili forma ile 13 maça çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'dan önce Everton, CSKA Moskova, Mainz 05 ve Lens formalarını giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Orta saha oyuncusunun, kulüp kariyerinde 230 karşılaşması bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Gbamin, bu mücadelelerde 9 gol 9 asistlik performans gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Fransa'nın U18, U19, U20, U21 formalarını terleten 27 yaşındaki oyuncu A Milli tercihini Fildişi Sahilleri'nden yana kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın joker oyuncusu Jean-Philippe Gbamin

Fildişi Sahilleri adına 14 mücadelede boy gösteren Gbamin gol asist katkısı veremedi.

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