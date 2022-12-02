Marek Hamsik: İnanırsak yaparız

Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki oyuncu, "Hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadık. Takımımız için çok önemli anlardı. Ancak geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Aranınkendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha, şöyle devam etti: "Sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabileceğiz. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer aldık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor."