Haberler Trabzonspor 10 oyuncu katılmadı

10 oyuncu katılmadı

Milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Larsen, sakatlıkları süren Serkan Asan ile Dorukhan'ın yanı sıra burnundan ameliyat edilen Bartra, kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı ve kaleci Hakan Aydın, adalesi ağrıyan Djaniny, izinli Lahtimi ve sol dizinde ödem buluna kaleci Muhammet Taha sabahki idmanda yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
10 oyuncu katılmadı
Antalya kampına götürülen U19 oyuncuları Arif Boşluk, Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım'ı Abdullah Avcı, tecrübeli futbolculara emanet etti... Her idmanda farklı isimlerle çalışan oyuncular, ağabeylerinden bir şeyler kapmaya çalışıyor. Tecrübeli isimler de genç oyuncuların eksiklerini gördüğünde onları kenara çekip bunları
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