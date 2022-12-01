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Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un tecrübeli oyuncularından Marek Hamsik, Antalya'daki hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu sözleşmesiyle ilgili, "Şu an bildiğim tek şey, sezon sonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmem var. Tek düşündüğüm şey, bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bitince neyin daha iyi olacağına ailemle birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:45
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncularından Marek Hamsik, Antalya'daki hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa bir açıklamada bulunan Hamsik, şunları dile getirdi:

Geçen sezon lige iyi bir başlangıç yaptık ve lig sonuna kadar devam ettirdik. Bu sene işler biraz daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. İlk 8 takım 7 puan farkla sıralanıyor. Tepeyle aramızda 6 puanlık küçük bir fark var. Bu ara kapanabilir. Şu an bildiğim tek şey, sezon sonuna kadar Trabzonspor ile sözleşmem var. Tek düşündüğüm şey, bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bitince neyin daha iyi olacağına ailemle birlikte karar vereceğiz. Sadece rakamlar üzerinden konuşursanız, savunmadaki durumumuz iyi değil. En iyi savunmayı yapan ligi kazanır. Bunun üzerine çalışıp gelişeceğiz.

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