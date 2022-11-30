Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik santrfor mevkisine verildi. Gol yollarındaki sorunu transfer ile çözmeyi planlayan bordo-mavililer, Ukraynalı hücum oyuncusu Artem Dovbyk'e yakın ilgi gösteriyor. Fırtına'nın gözdesi konumunda bulunan yıldız oyuncunun son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:12
TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Trabzonspor bu sezon hücum hattından istediği verimi alamadı.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Sezon başında o bölgeyi Umut Bozok ve Maxi Gomez ile güçlendiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk 13 hafta itibarıyla beklenenin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

23 puanla 7. sırada bulunan Fırtına, rakip filelere 19 gol bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Teknik direktör Abdullah Avcı, dünya kupası arasında yeni bir sistem için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Rakibi daha çok baskı altında tutacak bir sistem üzerinde çalışan deneyimli hoca, golcü transferi isteğini de yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Listesini oluşturan Trabzonspor'da hedefteki ilk isim Ukraynalı golcü Artem Dovbyk oldu.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Bir süredir yıldız futbolcunun peşinde olan bordo-mavililier, bir yandan yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Öte yandan Artem Dovbyk'e başka takımlardan da ilgi var.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Trabzonspor'un peşindeki golcü için ilk resmi teklif İtalya'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Karadeniz gazetesinin TuttoSport'tan derlediği habere göre; Salernitana, 21 maçta 15 gol ve 4 asistle oynayan Ukraynalı golcü için 6 milyon euro teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Ukrayna'nın Dnipro ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen Serie A ekibinin yaptığı teklifi "küçük düşürücü" olarak değerlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

DNIPRO SÖZLEŞMESİNİ UZATMA PEŞİNDE
Dnipro'nun hedefi Dovbyk'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Bu sayede 20 milyon euro'ya fiyat etiketi koyduğu golcüsü için çok pazarlık yapma gücünü eline almak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

İki taraf arasında henüz bir anlaşma yok.

TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Artem Dovbyk, santrfor mevkisinin haricinde sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

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