TRANSFER HABERİ: Artem Dovbyk için resmi teklif! İşte o rakam

Trabzonspor bu sezon hücum hattından istediği verimi alamadı.
Trabzonspor bu sezon hücum hattından istediği verimi alamadı.
Sezon başında o bölgeyi Umut Bozok ve Maxi Gomez ile güçlendiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk 13 hafta itibarıyla beklenenin altında kaldı.
23 puanla 7. sırada bulunan Fırtına, rakip filelere 19 gol bıraktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, dünya kupası arasında yeni bir sistem için kolları sıvadı.
Rakibi daha çok baskı altında tutacak bir sistem üzerinde çalışan deneyimli hoca, golcü transferi isteğini de yönetime iletti.
Listesini oluşturan Trabzonspor'da hedefteki ilk isim Ukraynalı golcü Artem Dovbyk oldu.
Bir süredir yıldız futbolcunun peşinde olan bordo-mavililier, bir yandan yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.
Öte yandan Artem Dovbyk'e başka takımlardan da ilgi var.
Trabzonspor'un peşindeki golcü için ilk resmi teklif İtalya'dan geldi.
Karadeniz gazetesinin TuttoSport'tan derlediği habere göre; Salernitana, 21 maçta 15 gol ve 4 asistle oynayan Ukraynalı golcü için 6 milyon euro teklif yaptı.
Ukrayna'nın Dnipro ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen Serie A ekibinin yaptığı teklifi "küçük düşürücü" olarak değerlendirdi.
DNIPRO SÖZLEŞMESİNİ UZATMA PEŞİNDE
Dnipro'nun hedefi Dovbyk'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek.
Bu sayede 20 milyon euro'ya fiyat etiketi koyduğu golcüsü için çok pazarlık yapma gücünü eline almak istiyor.
İki taraf arasında henüz bir anlaşma yok.
Artem Dovbyk, santrfor mevkisinin haricinde sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.