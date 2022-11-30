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Trabzonspor'da Edin Visca'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı?

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, çalışmalarını burada sürdürüyor. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Edin Visca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türk vatandaşlığı alacağım" diyen Boşnak oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağına dair de konuştu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 18:03
Trabzonspor'da Edin Visca'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! Sahada olacak mı?

Trabzonspor Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Edin Visca medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE VISCA'NIN SÖZLERİ:

Çok iyiyim. Kariyerimde ilk kez böyle bir sakatlık yaşadım. Son 4 haftadır antrenmanlara çıkıyorum. Yavaş yavaş maçlara hazırlanıyorum. Futbolu özledim. Trabzonspor'un taraftarlarını, takım arkadaşlarımla oynamayı çok özledim.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Düşerken kırık olduğunun farkındaydım. Doktora hemen 'Kaç ay sürer' dedim. İlk kez böyle bir sakatlık yaşadım. İdmanları, maçları kaçırmayı hiç sevmem. Doktor bana '4 aya dönersin' dedi. Ben de 'Haydi inşallah. 3 aya dönerim' dedim. 3.5 ay sonra hazır oldum.

Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçına 3.5-4 hafta var. Fenerbahçe maçını düşünüyorum. Önemli bir maç. Fenerbahçe bizim rakibimiz. Bizim için 6 puanlık bir maç.

Türk vatandaşlığı alacağım. Ben gelecekte de kendimi Türkiye'de görüyorum; hem kariyer, hem yaşama adına. Türkiye benim ikinci vatanım. Ben Türkiye'de çok şeyler kazandım 12 sene içinde.

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