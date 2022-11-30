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Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte 7 maddelik SWOT raporu

Liglere verilen arada Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın eksik ve güçlü yanlarını tespit etti. Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği puanları toplayamayan bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı, 7 maddede SWOT raporunu hazırladı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da geride kalan süreç içerisinde kaybedilen puan kayıplarında ve oynanan futbolda teknik direktör Abdullah Avcı, memnun olmadığı ve değiştirmek istediği yönler olduğunu dile getirmişti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Bu yönleri daha iyi ortaya çıkarabilmek için ekibiyle uzun süredir çalışmalar yapan teknik ekibin yaptırdığı swot analizinin detayları da büyük oranda belli oldu. Takımın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği ve rakiplere göre oluşan hataların tespit edildiği swot analizine göre değişmesi gereken en önemli maddeler şu şekilde:


Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Bordo-mavili takım geride kalan maçlar içerisinde isabetli orta yüzdesinde oldukça düşük. Kanat bölgesinde oynatılan oyuncuların sürekli değişmesi bu oranın düşmesinde en önemli etken. Orta saha oyuncularının kanatlardaki performansları da düşük. Bu bölgede bir istikrar sağlanması isabetli orta yüzdesini de artıracaktır

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

FİNAL PASI ANAHTAR

Spor Toto Süper Lig'deki takımlar arasında anahtar pas yüzdesi en düşük ikinci takım olan Trabzonspor'da birçok oyuncu bu bölgede kendi bireyselliğini ön plana çıkardı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Anahtar pas tercihindeki hatalar sık tekrarlar ve bu bölgedeki futbolcuların takım oyununu benimsemesiyle aşılabilir. Bu konuda çalışma yapılacak.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

SAHİPSİZ TOP KAZANMA

Geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı dönemde sahipsiz top kazanma ortalaması oldukça yüksek olan Trabzonspor'un bu dönem ise bu istatistikte oldukça düşük olduğu raporlarda ortaya çıktı. Orta alandaki futbolcuların yanı sıra savunma oyuncuları da bu sorumluluğu bu dönemde çok fazla almadı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

HAVA TOPU ELDE ETME

Trabzonspor ligdeki tüm takımlar arasında hava topu kazanma oranı en düşük takım. Hava topu kazanma oranının artırılması için Trabzon etabında bulunan oyuncularla sık çalışma yapıldı ve bu konu üzerinde özellikle duruldu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Antalya kampı için de bu konunun üzerinde sıkça durulması konusunda karar verildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

SET HÜCUMLARINA ÖNLEM

Takımın yediği gollerin birçoğunda rakibe göre daha fazla oyuncuya sahipken bireysel hatalardan kaynaklanıyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Yenilen 29 golün 13'ü set hücumlarından geldi ve teknik ekip burada savunmadaki adam paylaşımının yanı sıra, takım savunmasındaki eksikliğin de en önemli sorunlardan birisi olduğuna kanaat getirdi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

1. BÖLGEDE OYUN KURMA

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geride kalan bölümde üzerinde en fazla durduğu konulardan birisi arkadan oyun kurma ve hücum organizasyonlarının da pas oyunu üzerinden şekillenmesi olmuştu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Ancak yapılan analiz sonucunda Trabzonspor'un 1. Bölgede yani defans hattında topu çok fazla kullanmadığı tespit edildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

UZUN PASLAR AZALTILACAK

Fırtına maçlarda rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takım olmasına karşın, kendisi de ligde en fazla uzun pas kullanan takım oldu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Teknik ekip bu durumun kesinlikle değişmesini istiyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte o 7 madde...

Swot analizi sonucunda bu konuda özellikle orta sahadaki oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiği konusuna kanaat getirildi.

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