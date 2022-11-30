Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın röntgenini çekti! İşte 7 maddelik SWOT raporu

Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da geride kalan süreç içerisinde kaybedilen puan kayıplarında ve oynanan futbolda teknik direktör Abdullah Avcı, memnun olmadığı ve değiştirmek istediği yönler olduğunu dile getirmişti.
Trabzonspor'da ligde ve Avrupa'da geride kalan süreç içerisinde kaybedilen puan kayıplarında ve oynanan futbolda teknik direktör Abdullah Avcı, memnun olmadığı ve değiştirmek istediği yönler olduğunu dile getirmişti.
Bu yönleri daha iyi ortaya çıkarabilmek için ekibiyle uzun süredir çalışmalar yapan teknik ekibin yaptırdığı swot analizinin detayları da büyük oranda belli oldu. Takımın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği ve rakiplere göre oluşan hataların tespit edildiği swot analizine göre değişmesi gereken en önemli maddeler şu şekilde:
Bordo-mavili takım geride kalan maçlar içerisinde isabetli orta yüzdesinde oldukça düşük. Kanat bölgesinde oynatılan oyuncuların sürekli değişmesi bu oranın düşmesinde en önemli etken. Orta saha oyuncularının kanatlardaki performansları da düşük. Bu bölgede bir istikrar sağlanması isabetli orta yüzdesini de artıracaktır