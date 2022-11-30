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Trabzonspor benim için şans

Abdullah Avcı: Samimi, dürüst olursan hayat sana fırsatlar veriyor. Trabzonspor’a geldikten 3 ay sonra kupa aldık. Bu şampiyonluğa adım atmamızı iyice hızlandırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor benim için şans
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig hesabından gelen 'fotoğrafların hikayesi' sorularını yanıtladı ve duygusal açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a ilk geldiği gün havaalanında taraftarların karşılama fotoğrafı için deneyimli hoca, "Trabz10 Kasım 2020. Birçok yerde belki çalıştık, güzel duygular yaşadık ama şehre ayak bastığımda Trabzonspor'un o samimi duygusunu havalimanında bize hissettirdiler. Bu tutku, bu coşku, karşılıklı sevgi bugün de artarak devam ediyor" dedi. Avcı, kariyerindeki ilk kulüp kupasını yine Fırtına'da kaldırmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Samimi, dürüst ve gerçekçi olursan hayat sana bir takım fırsatlar veriyor. Geldikten üç ay sonra aldığım ilk kupa. Trabzonspor'da kazandığım ilk kupa. Bu benim bir sonraki şampiyonluğa daha hızlı adım atmamı sağladı."
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