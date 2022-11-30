Komando eğitimi

Fırtına Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesi günü Hull City ile oynayacak. Avcı'nın bu maçta daha çok Trabzon'daki kampa katılan isimleri oynatması bekleniyor.Avcı'nın oyuncularına "Eksileri artıya çevirdiğimizde bambaşka bir takım olacağız" dediği belirlendi.
Fırtına Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesi günü Hull City ile oynayacak. Avcı'nın bu maçta daha çok Trabzon'daki kampa katılan isimleri oynatması bekleniyor.Avcı'nın oyuncularına "Eksileri artıya çevirdiğimizde bambaşka bir takım olacağız" dediği belirlendi.
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