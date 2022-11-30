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Genç takviyesi

Bordo-mavili takımın Antalya kamp kadrosu belli oldu. Altyapıdan üç oyuncu Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun da kadroya alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Genç takviyesi
Karadeniz devinin Antalya kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımın Antalya kamp kadrosuna alt yapıdan da üç oyuncu Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun dahil edildi. İşte kadro: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Visca, Kerem Şen, Peres, Emrehan Gedikli.
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