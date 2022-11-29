Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'da forma giyen Nwakaeme, takımdan ayrılmaya karar verdi. Kendisine kulüp arayan deneyimli kanat oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a mesaj gönderdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 10:14
TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Kartal'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Ayrılığı kafasına koyan Nwakaeme'nin maaşında indirim yapabileceğini Beşiktaş'a iletti.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Siyah-beyazlı yönetim, Nijeryalı futbolcu konusunda net bir karar vermedi.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Kara Kartal, daha genç bir kanat takviyesi için devre arasına kadar araştırma yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Son duruma göre hareket edecek olan Beşiktaşlı kurmaylar, Nwakaeme'yi B planda tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Trabzonspor'da kariyer zirvesi yapan yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Bordo-mavililerde 145 müsabakada görev alan Nwakaeme 47 gol ve 40 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Nwakaeme'nin Al-Fayha'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Portekiz - Uruguay maçında tüm dünya ikiye bölündü! Cristiano Ronaldo öyle bir gol attı ki FIFA'yı bile şaşırttı...
Bir haftada 2,37 lira düştü! Motorine indirim pompaya yansıdı: Bir indirim daha geliyor
Timur'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden
Transferde flaş gelişme! Görüşme tarihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da ilk hedef forvet! Dovbyk için kontenjan açılacak
Abdullah Avcı'nın inancı tam: Herkes görecek
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (28 Kasım)
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kontenjanlar
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için... Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için... 10:13
Barça Arda'yı istiyor! Transferde o detay... Barça Arda'yı istiyor! Transferde o detay... 10:05
Stoper listesi belli oldu! 3 aday var Stoper listesi belli oldu! 3 aday var 09:47
Timur'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden Timur'dan Fransa harekatı! 4 bomba birden 09:37
Transferde flaş gelişme! Görüşme tarihi... Transferde flaş gelişme! Görüşme tarihi... 09:28
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:25
Daha Eski
Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı? Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı? 08:59
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31