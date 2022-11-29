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Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla topladığı 23 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, Dünya Kupası arasını fırsata çevirdi ve devre arası transfer dönemi için gaza bastı. Bordo-mavililer bu sezon hücum hattından beklediği katkıyı alamazken, transferde ilk hedef bu bölgeyi güçlendirmek olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'in kadroya dahil edilmesini istedi ve liste başına yazdı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamadı.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Fırtına'da devre arasında ilk hedef, forvet hattındaki sorunu çözmek.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Karadeniz devi, bu bölgeye kesin ve kalıcı bir çözüm arayışında.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı santrfor adayı.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Sezon başında da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim fırsat kolluyor.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için kontenjan açılması gerekli.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

KONTENJAN AÇILACAK

Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Gomez'in Celta Vigo'ya, Djaniny'nin ise Arabistan ekibi El İttifak'a gitme ihtimallerinin yüksek olması Dovbyk transferini zorunlu kılıyor.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Her iki oyuncudan gelecek paralar da yine Dovbyk için kullanılacak.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Dnipro'da bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki Ukraynalı 14 gol attı, 4 asist yaptı.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Artem Dovbyk'in Ukrayna ekibiyle sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

KUZEY'İN KRALLARI

Fırtına'nın forvet hattına son 3 yılda Sörloth ve Cornelius damga vurmuştu.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Norveçli Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asistle oynamıştı.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

Onun ardından gelen Danimarkalı Cornelius ise şampiyonluğun önemli aktörlerinden biri oldu ve 49 resmi müsabakada 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'da transferde ilk hedef forvet! Artem Dovbyk için kontenjan açılacak

İki oyuncunun da özelliği Kuzey Avrupa'da, İskandinav ülkelerinden olması.

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