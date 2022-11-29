Trabzonspor'da kamp başlıyor

21 Kasım Pazartesi gününden itibaren Trabzon'da çalışan Fırtına, bugün Antalya Belek'te toplanarak kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek ve 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Karadeniz devi dün izin yaptı.

3 HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz ekipleri Hull City ve Crystal Palace ile 2 hazırlık karşılaşması planladı. Bordo-mavililer, Antalya kampının ardından 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kasımpaşa'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuları Antalya'da değerlendirecek. Genç futbolcular için bu kamp büyük bir fırsat olabilir.

GENÇLER ÖN PLANDA

Avcı'nın stratejisi, Naci Ünüvar, Lahtimi, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Emrehan Gedikli gibi gençleri Antalya kampında ön plana çıkarmak. Avcı, Crsytal Palace, Hull City ve Kasımpaşa ile yapılacak hazırlık maçlarında gençlere şans verecek. Kamp başlıyor 3 hazırlık maçı