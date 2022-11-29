Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın inancı tam: Herkes görecek

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamayıp Dünya Kupası arasına moralsiz girse de teknik direktör Abdullah Avcı, geri dönüşte her şeyin farklı olacağına inanıyor. Avcı, bu sezon kadroda ummadıkları değişim ile girmelerinin sıkıntılarını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu adaptasyon ve uyum sorunu bizim dalgalı bir performans göstermemize neden oldu. Dünya kupası arası bize iyi gelecek" dedi. Takımın sezon başı gibi hazırlık dönemini geçirmesiyle hem oyun planlarına adaptasyon hem de oyuncuların daha iyi uyum sağlaması açısından bu aranın çok iyi olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"BU ARA BİZE ÇOK İYİ GELECEK"

"Şu anda tam takım değiliz ama Antalya kampı ile büyük ölçüde tamamlanacağız. Hazırlık maçları da yapacağız. Hem takım performansını hem de bireysel performansı arttırıcı çalışmalar ile bu aradan çok daha iyi duruma geleceğiz. Dönüşte F.Bahçe maçı var. Bu ayrı bir hava ile lige dönmemizi sağlayacaktır. Bu ligde daha çok şeyler değişecek. Geçen sezon biz şampiyonlukta rakiplerimiz ile farkı giderek açmamızda, onların kaybetmesinden çok bizim kazanarak yürümemiz etkili oldu. Böyle bir lig yok bu sezon. Herkes kaybediyor ve arada fazla fark yok. Şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğumuzu herkes görecek."

AVCI YILDIZ ARIYOR

Abdullah Avcı, genç oyuncuları alternatif olarak görüyor. Geleceğin yıldızlarını altyapıda arayan bordo-mavili teknik adamın, performansına geçer not verdiği genç futbolcuları A takıma alabileceği dile getiriliyor.