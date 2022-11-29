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Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Trabzonspor, Crystal Palace ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:40
Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor - Crystal Palace maçı - CANLI İZLE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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