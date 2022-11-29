Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de henüz istediği form grafiğini yakalayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti. Özellikle hücum hattından beklenen verimi alamayan bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı takıma bazı dokunuşlar yapacak. Dünya Kupası arasındaki Antalya kampında yeni sistem üzerinde çalışılacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 11:59
Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Trabzonspor'da yeni bir sisteme geçilme kararı alındı.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımda dokunuşlara imza atacak.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Bordo-mavililer yeni sezonda hücum hattından istediği verimi alamadı.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk 13 maçta topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan bordo-mavililer, kalesinde 16 gol gördü.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Gol sayısını artırmayı hedefleyen Abdullah Avcı kolları sıvadı.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Fırtına, 2 ve 3. bölgelerdeki sorunu çözebilecek forvet üzerinde duruyor.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Sezon başında orta sahaya ciddi bir yığılma yapan Karadeniz devi, sakatlıkların da yaşanmasıyla bazı bölgelerde sorun yaşadı.

Abdullah Avcı kolları sıvadı! Trabzonspor'da sistem değişiyor

Yusuf Yazıcı'dan beklediği katkıyı alamayan Avcı, Dünya Kupası arasında çalışmalarını hızlandırdı.

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