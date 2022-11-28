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Sözleşmelerini iyileştiren Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür, karşılığını ‘sahada vereceklerini’ dile getirdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Yeni sayfa açacağız
Fırtına'da Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür, Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geldiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde sözleşmeleri yenilenen iki oyuncunun yıllık ücretlerine büyük zam yapılmıştı. Hem Ömür hem Türkmen, bunun karşılığını sahada vereceklerini dile getirdi. Sezona yoğun bir maç temposuyla başladıklarını hatırlatan ikili, Dünya Kupası sonrası bambaşka bir Trabzonspor izlettirme sözü verdi. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla şans bulamayan Hüseyin Türkmen, "Takımda önemli isimler var ancak ben kendime güveniyorum. Fırsat bulduğumda elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Önümüzde uzun bir maç trafiği var. Daha fazla süre alıp takımın başarısına katkı sağlamaya çalışacağım" dedi.
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