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Trabzonspor'un İspanyol defans oyuncusu Marc Bartra'dan flaş paylaşım

Trabzonspor'un sezon başında katılan 31 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Marc Bartra'nın İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesi İspanya'da gündem oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:51
Trabzonspor'un İspanyol defans oyuncusu Marc Bartra'dan flaş paylaşım

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un Real Betis'ten 1.25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Bartra'nın aklı İspanya'da kaldı. Öyle ki Marc Bartra'nın Instragram'da yaptığı paylaşım İspanya'da gündem oldu.

BARTRA PAYLAŞIMI HEMEN KALDIRDI

Marc Bartra'nın, model Jessica Goicoechea ile birlikte olduğu iddiaları İspanyol basınında yer alıyordu. Bartra konuyla ilgili olarak da, "Her şey yalan. Kimseyle birlikte değili ve çok mutluyum" açıklaması yapmıştı.

61medya.com sitesine göre, Marc Bartra, Jessica Goicoeche ile bir fotoğrafını Instagram'da hikaye olarak yayınladı ve saniyeler geçmeden apar topar sildi. Ancak görüntüyü gazeteci Abel Planelles kaydetmişti. Planelles'in Bartra'nın yayınladığı hikayeyi TikTok'ta paylaşması üzerine, yıldız oyuncunun bunu neden hemen sildiği hakkında dedikodular yapılmaya başlandı.

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