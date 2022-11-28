Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Antalya kampı salı günü başlıyor

Trabzonspor'da Antalya kampı salı günü başlıyor

Trabzonspor, Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Bordo mavililer, Hull Ciity ve Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:09
Trabzonspor'da Antalya kampı salı günü başlıyor

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 21 Kasım Pazartesi günü toplanarak çalışmalarının ilk bölümünü dün tamamlayan bordo-mavili takım, günü izinli geçirecek.

Karadeniz ekibi, salı günü Antalya Belek'te toplanarak kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek ve 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz ekipleri Hull City ve Crystal Palace ile 2 hazırlık karşılaşması planladı.

Bordo-mavililer, Antalya kampının ardından 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kasımpaşa'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan olay yaratan karar! Kulübüne flaş çağrı: "Onu geri alır mısınız?"
Resmen bileti kesildi! Galatasaray'da Mathias Ross depremi
G.Saray sol bekini Dünya Kupası'nda buldu
Transferi Okan Buruk veto etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomez giderse Dovbyk gelecek! İspanya iddiaları ciddileşiyor
Onur’da top Kayseri’de
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kontenjanlar
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Antalya kampı başlıyor Trabzonspor'da Antalya kampı başlıyor 11:09
Aslan'dan flaş karar! Sözleşmesi donduruluyor Aslan'dan flaş karar! Sözleşmesi donduruluyor 11:01
Transfer kararı çıktı! Beşiktaş... Transfer kararı çıktı! Beşiktaş... 10:59
Furkanlı Philadelphia deplasmanda kazandı! NBA'de sonuçlar Furkanlı Philadelphia deplasmanda kazandı! NBA'de sonuçlar 10:45
Altınordu - Manisa FK maçı saat kaçta? Altınordu - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:39
G.Saray sol bekini Dünya Kupası'nda buldu G.Saray sol bekini Dünya Kupası'nda buldu 10:36
Daha Eski
Lionel Messi imzayı atıyor! İşte yeni takımı Lionel Messi imzayı atıyor! İşte yeni takımı 10:34
F.Bahçe'ye müjde! Trabzonspor derbisinde... F.Bahçe'ye müjde! Trabzonspor derbisinde... 10:23
Hatice Vandemir altın madalya kazandı Hatice Vandemir altın madalya kazandı 10:20
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 10:13
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 10:12
Pedro'dan sonra Rossi'yi de istiyorlar! İşte o kulüp Pedro'dan sonra Rossi'yi de istiyorlar! İşte o kulüp 09:39