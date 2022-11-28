Edin Visca el üstünde

Trabzonspor'da sezon başı yaşadığı talihsiz sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Edin Visca, adeta koruma altında tutuluyor... Teknik direktör Abdullah Avcı, yokluğunda büyük sıkıntı çektiği yıldızı, Dünya Kupası sonrası başlayacak yoğun maratona en iyi şekilde hazırlıyor. 32 yaşındaki sağ kanat antrenmanlardaki performansıyla eski formuna kısa süre içinde kavuşacağının sinyalini veriyor. Tedbiri elden bırakmayan Avcı, zaman zaman oyuncusunu koruma amaçlı antrenmanın yarısında salona yolluyor. Visca'yı adeta pamuklara saran Avcı, yeni bir sakatlık yaşanmaması için tüm oyuncularına dikkatli olmalarını söyledi