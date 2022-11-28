Bugün izin yarın Antalya

Çift kale oynadılar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
ÇİFT KALE OYNADILAR
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.