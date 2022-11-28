Haberler Trabzonspor Bugün izin yarın Antalya

Bugün izin yarın Antalya

Trabzonsporda 21 Kasım'da başlayan ilk etap kamp çalışmaları sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Bugün izin yarın Antalya
Bir haftalık süreçte kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi. Eksikler nedeniyle altyapıdan oyuncu takviyesi yapıldı. Bugün izin yapacak takım, yarın kamp için Antalya'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek.
Çift kale oynadılar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

ÇİFT KALE OYNADILAR

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
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