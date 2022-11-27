Visca rüzgarı

Bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah rondo çalışması gerçekleştirildi. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Visca'nın ortalarını Djaniny ve Hugo gole çevirdi
Bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah rondo çalışması gerçekleştirildi. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Visca'nın ortalarını Djaniny ve Hugo gole çevirdi. Çift kaleyi Yusuf ve Hugo'lu takım kazandı.