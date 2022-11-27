Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Trabzonsporlu gençler, uzun arada kendini göstermek için yarışıyor.
🔥 BAŞKANDAN FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ! F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZONSPOR İSTİYORDU... 🔥
Trabzonsporlu gençler, uzun arada kendini göstermek için yarışıyor.
🔥 BAŞKANDAN FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ! F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZONSPOR İSTİYORDU... 🔥
Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına şans tanıyacak.
Naci Ünüvar (19), Montasser Lahtimi (21), Kerem Şen (20) ve Taha Tepe (21) gibi isimlerin gösterecekleri performans dikkatle takip edilecek.
Sabah'ın haberine göre; iyi olmaları halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirilecek.
Fırtına'nın teknik heyeti, 21 Aralık'ta oynanacak Samsunspor maçında ve Süper Lig'de de bu isimlere şans tanıyacak.
1 MİLYON 'LUK PAZARLIK
Rumen basını, Trabzonspor'un FCSB'den Adrian Gheorghe Sut'u transfer gündemine aldığını yazdı.
Haberde, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiğini kaydetti.
Oyuncunun menajeri İstanbul'a getirildi.
FCSB Başkanı Becali, 3 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.
Bordo-mavililer ise 2 milyon Euro'da diretiyor.
23 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği belirtildi.
GHEORGE SUT KİMDİR?
Genç oyuncu, 30 Nisan 1999'da doğrdu.
Sut, Romanya'nın Cociuba Mare şehrinde dünyaya geldi.
Öte yandan, ön libero ve orta saha pozisyonunda oynuyor.
Sut, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.