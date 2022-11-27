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Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Dünya Kupası için verilen arada hem takım içindeki oyuncular için, hem de transferler için planını yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında, bu sezon tercih etmediği oyuncuları oynatacak ve performansılarını değerlendirecek. Öte yandan Trabzonspor, 1 transfer için de önemli uğraş veriyor. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 12:42 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 12:52
Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Sabah'ın haberine göre; iyi olmaları halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirilecek.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Fırtına'nın teknik heyeti, 21 Aralık'ta oynanacak Samsunspor maçında ve Süper Lig'de de bu isimlere şans tanıyacak.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

1 MİLYON 'LUK PAZARLIK
Rumen basını, Trabzonspor'un FCSB'den Adrian Gheorghe Sut'u transfer gündemine aldığını yazdı.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Haberde, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiğini kaydetti.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Oyuncunun menajeri İstanbul'a getirildi.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

FCSB Başkanı Becali, 3 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Bordo-mavililer ise 2 milyon Euro'da diretiyor.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

23 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği belirtildi.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

GHEORGE SUT KİMDİR?
Genç oyuncu, 30 Nisan 1999'da doğrdu.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Sut, Romanya'nın Cociuba Mare şehrinde dünyaya geldi.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Öte yandan, ön libero ve orta saha pozisyonunda oynuyor.

Trabzonspor'un gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...

Sut, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.

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