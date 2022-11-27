Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'dan transfer teklifi gelebilir! İşte o takım

Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon başında Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etmişti.
Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon başında Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etmişti.
Uruguaylı oyuncuyla ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.
Futbolcunun da eski takımına dönmeye negatif bakmadığı kaydedildi.
Ayrıca, geçtiğimiz dönemlerde Celta Vigo'nun, Gomez'i Valencia'ya göndermesinin ardından oyuncunun boşluğunu bir türlü dolduramadığı kaydedildi.
1.86 boyundaki forvetin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Gomez'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.
CELTA'DA ŞOV YAPMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Maxi Gomez, Celta'da adeta şov yapmıştı.
Bordo mavililerin golcüsü, Celta Vigo'da toplam 75 maça çıkmıştı.
Öte yandan Uruguaylı golcü, 31 gole imza atmıştı.
Gomez, bununla beraber 10 da asist üretmişti.
YÖNETİM DE SICAK BAKIYOR
Öte yandan Trabzonsporlu idareciler de, Gomez'e dair kararını verdi.
Büyük umutlarla transfer edilen golcü, Cornelius kadar verim verememişti. ,
Bununla beraber, resmi teklif gelmesi halinde masaya oturulabilir.
Ağaoğlu ve ekibi, Gomez için gelecek olası teklifi konuşma kararı alabilir.