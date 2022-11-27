Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'dan transfer teklifi gelebilir! İşte o takım

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'dan transfer teklifi gelebilir! İşte o takım

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin sezon başında Valencia'dan kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bordo mavili golcü Maxi Gomez'e, o kulübün talip olabileceği öne sürüldü. İşte auyrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:29
Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon başında Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etmişti.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Uruguaylı oyuncuyla ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Futbolcunun da eski takımına dönmeye negatif bakmadığı kaydedildi.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Ayrıca, geçtiğimiz dönemlerde Celta Vigo'nun, Gomez'i Valencia'ya göndermesinin ardından oyuncunun boşluğunu bir türlü dolduramadığı kaydedildi.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

1.86 boyundaki forvetin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Gomez'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

CELTA'DA ŞOV YAPMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Maxi Gomez, Celta'da adeta şov yapmıştı.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Bordo mavililerin golcüsü, Celta Vigo'da toplam 75 maça çıkmıştı.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Öte yandan Uruguaylı golcü, 31 gole imza atmıştı.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Gomez, bununla beraber 10 da asist üretmişti.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

YÖNETİM DE SICAK BAKIYOR
Öte yandan Trabzonsporlu idareciler de, Gomez'e dair kararını verdi.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Büyük umutlarla transfer edilen golcü, Cornelius kadar verim verememişti. ,

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Bununla beraber, resmi teklif gelmesi halinde masaya oturulabilir.

Trabzonsporlu Maxi Gomez'e İspanya'da teklif gelebilir! İşte o takım

Ağaoğlu ve ekibi, Gomez için gelecek olası teklifi konuşma kararı alabilir.

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