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Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, uzun süredir gelir - gider dengesine göre transferlerini yaparken, yaz transfer sezonunda da buna özen göstermişti. Fırtına'nın, ocak transfer sezonunda nasıl bir politika izleyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 16:34
Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Trabzonspor, sezon başında izlediği transfer politikasını Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde de uygulayacak.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Finansal yapıya büyük bir önem veren bordo-mavililer, gitmesi muhtemel oyuncular ve fırsat transferleri üzerinden kadrosunu güçlendirecek.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadelesini sürdürecek olan Trabzonspor, 12 Ocak'ta başlayıp, 8 Şubat'ta son bulacak olan ara transfer döneminde sezon başında olduğu gibi hayata geçirmeyi planlıyor.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor, sezon başında giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşılamıştı.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Ayrılanlardan 18.5 milyon Euro gelir elde eden Karadeniz ekibi, gelen oyunculara ise 18.8 milyon Euro'yu taksitlerle halinde ödüyor.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Ara transfer döneminde de gitmesi muhtemel oyuncular üzerinden gidecek olan bordo-mavililer, fırsat transferi için ayırdığı bütçeyi kullanacak.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

MALİ TABLO İLK PLANDA OLACAK
Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye'de yakın takibe aldığı kulüpler arasında bulunan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonu transfer dönemindeki hamleleriyle de buna uyumlu ve dengeli bir politika izledi.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Trabzonspor'da ayrılan isimlerden elde edilen gelirin, gelen oyuncuların maliyetini karşılaması da bu politikanın titizlikle uygulandığının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Karadeniz ekibi, takımdan ayrılan Ahmetcan Kaplan'dan 9.5 milyon, Cornelius'tan 6 milyon, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin, Erce Kardeşler'den 400 bin ve Flavio'dan da 195 bin Euro gelir sağladı.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Bordo-mavililer, söz konusu transferlerden toplamda 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Trabzonspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar için ise kulüplerine 18 milyon 800 bin Euro'yu taksitler halinde ödemelerini gerçekleştiriyor.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Bordo-mavililer, diğer transferleri Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı için ise sadece maaş ödemesi yapıyor.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

AVCI DA EKONOMİK YAPIYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ekonomik yönden kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerine vurgu yapan Avcı, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz ve şu an bir transfer çalışmamız yok. Oyunculara tabii ki bakıyoruz.

Trabzonspor transferlerini nasıl yapacak? Strateji belli oldu!

Kadroda boşluk olur, giden olursa, onların yerine hazırlıklarımız var" ifadelerini kullanmıştı.

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