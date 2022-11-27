Trabzonspor hazırlık maçları için Antalya'ya gidecek

Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle milli arada hazırlıklarına devam ediyor.



Teknik direktör Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saat 11.00'da basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda; dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi.



Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular, çift kale maç yaptı. Pazartesi gününü izinli geçirecek bordo-mavili ekip, 29 Kasım Salı günü Antalya'da hazırlıklarına devam edecek.