Haberler Trabzonspor Trabzonspor hazırlık maçları için Antalya'ya gidecek

Trabzonspor hazırlık maçları için Antalya'ya gidecek

Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdürdü. Pazartesi gününü izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü Antalya’da kampa girip, hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 16:16
Trabzonspor hazırlık maçları için Antalya'ya gidecek

Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle milli arada hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saat 11.00'da basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda; dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi.

Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular, çift kale maç yaptı. Pazartesi gününü izinli geçirecek bordo-mavili ekip, 29 Kasım Salı günü Antalya'da hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Dünya Kupası maçında itiraf etmişti! Kanarya'dan flaş hamle...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor
Kosta Rika şoku yaşattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın transfer planı belli oldu!
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transfer planı belli oldu! Fırtına'nın transfer planı belli oldu! 16:34
Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor 16:26
Fırtına Antalya'ya gidecek Fırtına Antalya'ya gidecek 16:16
Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı 16:13
Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması 16:10
Keçiören ve Samsun yenişemedi Keçiören ve Samsun yenişemedi 16:08
Daha Eski
Eyüpspor Pendik'ten 1 puanla döndü Eyüpspor Pendik'ten 1 puanla döndü 16:04
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor 15:10
G.Saray Muslera'nın halefini buldu! G.Saray Muslera'nın halefini buldu! 14:38
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı Mustafa Cengiz kabri başında anıldı 14:24
Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi 13:51
Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! 00:07