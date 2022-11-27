Taraftar oyuna girmeli

Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasında takımdaki eksikleri gidermek için çalışırken dönüşte geçen sezon tribünlerdeki coşkuyu da yeniden görmeyi arzuluyor... Geçen sezon bir enerji boşalması yaşandığını hatırlatan bordo-mavili çalıştırıcı, "Şampiyon olduk diye her şey bitmedi. Yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var" dedi. Taraftarsız bu işin olmayacağını vurgulayan Avcı, "Bu enerji yeniden oluşmalı ki biz de ekstra güç kazanalım. Ara sonrası kupada Samsun, ligde F.Bahçe ile oynayacağız. İki maçta da tribünlerin dolması en büyük arzumuz. Taraftar da oyuna girerse gücümüz artar" diye konuştu.