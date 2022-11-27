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Gençlik iksiri

Fırtına'da sezonun geride kalan bölümünde fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular için Dünya Kupası arası fırsat oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Gençlik iksiri
Fırtına'da sezonun geride kalan bölümünde fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular için Dünya Kupası arası fırsat oldu... İdmanlarda göze girmeye çalışan bu isimlere teknik direktör Abdullah Avcı da daha fazla süre verme planları yapıyor. Tecrübeli hoca; Naci, Lahtimi, Kerem ve Taha'nın başı çektiği bu gruptaki oyunculara Antalya'da Hull City ve Crystal Palace ile oynayacakları hazırlık maçlarında şans tanıyıp, performanslarını takip edecek. Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçında da görev verecek. Beklenen katkıyı vermeleri halinde bu oyunculardan Dünya Kupası sonrası daha fazla yararlanılacak.
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