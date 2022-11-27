Celta’nın gözü Gomez’de

Maxi Gomez için Celta Vigo haberleri devam ediyor... İspanyol basını, 2017-19 arası forma giydiği Celta'da 75 maçta 31 gol+10 asistlik performans sergileyen Uruguaylı golcü için ara transfer döneminde bir hamle olabileceğini belirtti.
Maxi Gomez için Celta Vigo haberleri devam ediyor... İspanyol basını, 2017-19 arası forma giydiği Celta'da 75 maçta 31 gol+10 asistlik performans sergileyen Uruguaylı golcü için ara transfer döneminde bir hamle olabileceğini belirtti... 26 yaşındaki Gomez, Trabzonspor'da şu ana kadar 11 maçta sadece 2 gol atabildiği için iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer alıyor.