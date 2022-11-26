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Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren Fırtına'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün yokluğunda bu sezonun geri kalanında Marek Hamsik'i yedekleyecek, gelecek sezon ise takımdan ayrılması durumunda yerini alacak potansiyel ve genç bir box to box 8 numara arıyor. İşte gündemdeki isim...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 16:16
Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fırtına'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün yokluğunda bu sezonun geri kalanında Marek Hamsik'i yedekleyecek, gelecek sezon ise takımdan ayrılması durumunda yerini alacak potansiyel ve genç bir box to box 8 numara arıyor.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

İlk teklif Romanya'nın FSCB takımında forma giyen Adrian Sut'a yaptı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

İki taraf arasında 1 milyon Euro'luk fark olduğu konusunda FCSB Başkanı Becali'den bir açıklama geldi.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Her ne kadar kulüp başkanı olsa da Becali çok da inandırıcı bir kişilik değil.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Avcı'nın izleme listesinde yer alan bir başka isim de Rusya'nın Rostov takımında forma giyen Daniil Utkin.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

23 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu bu sezon itibariyle Rusya Milli Takımı'nda da oynamaya başladı.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Trabzonspor FIFA'nın getirdiği yasak sonrasında ülkeden ayrılmak isteyen futbolcuları yakından izliyor. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre hem Rusya'dan gelen oyuncuların şehre çabuk uyum sağlanmaları hem de rakamsal olarak ulaşılabilir olmaları Avcı'nın ilgisini çekiyor.

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