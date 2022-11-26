Trabzonspor'da Hamsik yerine Daniil Utkin!

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi.
Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Transfer çalışmalarını da sürdüren Fırtına'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün yokluğunda bu sezonun geri kalanında Marek Hamsik'i yedekleyecek, gelecek sezon ise takımdan ayrılması durumunda yerini alacak potansiyel ve genç bir box to box 8 numara arıyor.
İlk teklif Romanya'nın FSCB takımında forma giyen Adrian Sut'a yaptı.
İki taraf arasında 1 milyon Euro'luk fark olduğu konusunda FCSB Başkanı Becali'den bir açıklama geldi.
Her ne kadar kulüp başkanı olsa da Becali çok da inandırıcı bir kişilik değil.
Avcı'nın izleme listesinde yer alan bir başka isim de Rusya'nın Rostov takımında forma giyen Daniil Utkin.
23 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu bu sezon itibariyle Rusya Milli Takımı'nda da oynamaya başladı.
Trabzonspor FIFA'nın getirdiği yasak sonrasında ülkeden ayrılmak isteyen futbolcuları yakından izliyor. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre hem Rusya'dan gelen oyuncuların şehre çabuk uyum sağlanmaları hem de rakamsal olarak ulaşılabilir olmaları Avcı'nın ilgisini çekiyor.