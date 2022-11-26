Trabzonspor çalışmalarına çift antrenmanla devam etti

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ilk idmanında rondo çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın son bölümünde de sonuçlandırma çalışması yapıldı.

İkinci idman ise pas çalışması ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarına pazar günü yapacağı tek antrenmanla devam edecek.