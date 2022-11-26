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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Başkan açıkladı! Fırtına'dan Şut için teklif

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Adrian Gheorghe Şut ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun formasını terlettiği FCSB'nin başkanı Becali'den transfere dair çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Şut için teklif!

Rumen basını, bordo-mavililerin FCSB'den (Steaua Bükreş) Adrian Gheorghe Şut'u istediğini iddia etmişti.

Şut için teklif!

Bu sezon özellikle orta sahadaki oyun kurgusu nedeniyle eleştirilen Trabzonspor'da mücadele gücünün düşük olması da büyük eksiklik olarak göze çarpıyordu.

Şut için teklif!

Abdullah Avcı'nın düzeltmek istediği noktalardan biri olan savunma direncine katkıda bulunması için takviye yapılması bekleniyordu.

Şut için teklif!

Tam da bu sırada Romanya basınından Adrian Şut iddiası geldi.

Şut için teklif!

FCSB Başkanı George Becali'nin, Karadeniz devinden 3 milyon euro alacağına inandığını söylediği haber medyada geniş yer buldu.

Şut için teklif!

İKİ AYAĞINI DA ÇOK İYİ KULLANIYOR

Becali'nin, 3 sene önce bedavaya getirdiği Şut'u 3 milyon euro civarında bir bedelle göndermeye razı olduğunu belirtildi.

Şut için teklif!

Becali, konu ile ilgili, "Trabzonspor, Şut için 2 milyon euro teklif etti. 3 olmadan bu transfer gerçekleşmez" dedi.

Şut için teklif!

Orta sahanın merkezinde görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, her iki ayağını da kullanıyor ve 1.86 boyunda.

Şut için teklif!

Hava toplarında da etkili olan Rumen oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Şut için teklif!

Şut, Academica Clinceni'den transfer olduğu Temmuz 2019'dan beri FCSB'nin önemli oyuncularından birisi. Bugüne kadar 66 maç, 3 gol ve 2 asist yaptı.

Şut için teklif!

STOICA'DAN AÇIKLAMA

Bugüne kadar kariyerinde çıktığı 162 maçta 17 gol atıp 5 asist yaptı.

Şut için teklif!

900 bin euro piyasa değeri bulunan Adrian Gheorghe Şut için FCSB'nin Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Şu an için kendisi hakkında bir insiyatifimiz yok. Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şut için teklif!

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Adrian Şut'un menajeri Florin Vulturar, İstanbul'a geldi.

Şut için teklif!

Türkiye'de birçok bağlantısı bulunan Florin Vulturar, Ümraniyespor takımında forma giyen Valentin Gheorghe'in de temsilcisi.

Şut için teklif!

Aynı zamanda da Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'a transfer etiren isim olarak bilinen Rumen menajerin Trabzonspor ile görüşüp görüşmediği ise net değil.

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