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Peres çok mutlu

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Ocak ayından sonra oynamaya başlayacak” dediği 32 yaşındaki sağ bek, bu durumu memnuniyetle karşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Peres çok mutlu

Bordo-mavili takımda sezonun ilk yarısında lisansı aktif edilmediği için forma giyemeyen Bruno Peres, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisi ile ilgili yaptığı, "Ocak ayında oynamaya başlayacak" açıklamasından dolayı oldukça mutlu oldu. Takımda süre alabilmesi için en az bir yabancı ile yolların ayrılması gereken 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, antrenmanlardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. 1.78 boyundaki sambacı, sakatlıktan geri dönen Visca ile birlikte takıma adeta yeni transfer havası katacak isim olarak dikkat çekiyor.

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