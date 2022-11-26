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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor

Teknik direktör Avcı, sağ kanatta verimliliğinin düştüğünü söylediği 23 yaşındaki 10 numarayı orta sahaya kaydıracağının sinyallerini verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor

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Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 13 haftada zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün bu nedenle performansının düştüğünü açıkladı. Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı 23 yaşındaki 10 numarayı, ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Böylelikle genç futbolcunun bireysel yeteneklerini kullanmasına daha fazla fırsat tanımayı düşünen bordo-mavili hocanın, bu bölgedeki oyuncu yığılmasını da farklı isimleri değerlendirerek aşmayı düşündüğü ifade edildi.

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