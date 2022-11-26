Haberler Trabzonspor Maxi Gomez'e Celta Vigo talip oldu!

Maxi Gomez'e Celta Vigo talip oldu!

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'e, eski kulüplerinden Celta Vigo göz koydu. İspanyol ekibinin, Dünya Kupası'ndaki performansını da yakından takip ettiği belirtilen oyuncu için arar transfer döneminde en az 3 milyon euroluk bir teklifi yapmaya hazırlandığı İspanyol basınındaki haberlerde yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:59
Maxi Gomez'e Celta Vigo talip oldu!
Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'e, eski kulüplerinden Celta Vigo göz koydu.

Bordo-mavililere sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'dan gelen 26 yaşındaki santrfor, bu sezon şu ana kadar 1'i lig 1'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere sadece iki kez gol kaydına muvaffak olabildi.

Celta Vigo dönemi epey parlak olan futbolcunun, bu formayla eski günlerine dönebileceği düşünüldüğünden Celta tarafından istendiği bildirildi.

İspanyol ekibinin, Dünya Kupası'ndaki performansını da yakından takip ettiği belirtilen oyuncu için arar transfer döneminde en az 3 milyon euroluk bir teklifi yapmaya hazırlandığı İspanyol basınındaki haberlerde yer aldı.
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