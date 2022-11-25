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Trabzonspor idmanlarını sürdürüyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arayı değerlendiren Trabzonspor, idmanlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 14:32
Trabzonspor idmanlarını sürdürüyor!

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmasının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Antrenman, aktivasyon, mobilizasyon ve genel kuvvet çalışmaları ile sona erdi.

Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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