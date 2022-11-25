Trabzonspor idmanlarını sürdürüyor!

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmasının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Antrenman, aktivasyon, mobilizasyon ve genel kuvvet çalışmaları ile sona erdi.
Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Hazırlıklarımız devam ediyor— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 25, 2022
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