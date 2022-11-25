Her yerde varız

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sonrası değişimde, Trabzonspor'un her kulvarda var olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman sonrası basın mensuplarına konuşan Karadeniz devinin hocası, "30 Temmuz'da başlayan Süper Kupa Finali ile beraber 22 resmi maç oynadık ve Trabzonspor her kulvarın içinde olmaya devam ediyor. 8 ve 9'ncu aylarda oyuncu değişimleriyle beraber sahaya çıkan 11'in 7'si yeni kurulan oyunculardan oldu. 11'de olan 3 isim Peres, Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları hem oyun hem futbolcuları değişik mevkilerde kullanmamız gerektiği bir süreç yaşadık. Bütün bunlara rağmen iyi oyunlar da oynadık. Zaman zaman iyi sonuçlar aldık" ifadesini kullandı.

İYİ MİYİZ; KÖTÜ MÜYÜZ?

Avcı şöyle devam etti: "Arada kalan oyunlar da oynadık. Sonuçlar da aldık, alamadığımız sonuçlar da vardı. Çok iyi miyiz? Değiliz. Kötü müyüz? Değiliz ama arada giden bir durum var. Onunla ilgili birtakım çalışmalar yapıyoruz. Gözlemlerle, veriler örtüştüğü zaman birçok şeyi aydınlatmış oluyorsunuz. Şampiyonluk sonrası değişimde Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Şampiyonluk yarışı içinde var. Konfederasyon Ligi'nde önemli hedefleri var. Türkiye Kupası daha başlamadı. Değişimdeki süreci çok üzerinde çalışarak hem oyuncu üzerinde hem oyun üzerinden eksiklerimizi gidererek hazırlıklara devam edeceğiz."

BU BİR PLAYSTATION DEĞİL

Bu işin bir tabela işi olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Trabzonspor olarak 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Şampiyonluk yaşandı. Kupalar alınıyor. Yurt dışına oyuncu transferi yapıyorsunuz. Bir değişimin içinde ve her şeyin içinde bir Trabzonspor, bir play station değil bu. Aynı zamanda bir organizasyon yapıyor Trabzonspor. Altyapıda organizasyonlar yapılıyor" diye konuştu.

OYUNCU İZLİYORUZ

Transferle ilgili olarak Avcı, "Trabzonspor'un sürdürülebilir bir durumunu oluşması gerekiyor. Dünya ekonomisinin ve ülkenin gittiği süreci biliyoruz. Bu süreçte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Hatta bir tane oyuncu boşaltmak zorundayız. Tespitlerimiz var. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Gidecekler olabilir. Tabii ki oyuncu izliyoruz" sözlerini kullandı.

BİR BÜTÜN OLARAK BAKALIM

Oyunun bir bütün olduğunu ve parça parça değerlendiremeyeceklerini belirten Avcı, "Topa sahip olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Savunma yapacaksın, topa sahip olacaksın, baskıyı yapacaksın. Bunların hepsi bir bütün, elimizdekileri daha iyi hale nasıl getirebiliriz çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonki verilerden daha iyi durumdayız ama bunda oyuncuların performanslarının etkisi vardı. Çok iyi baskılar yaptığımız maçlar var. 1. bölgeyi en az kullanan takımız bu bizim için sağlıklı bir durum değil. Şampiyon olan bir takım için bu iyi bir durum değil.

29 GOLÜN 13'ÜNÜ SET OYUNUNDAN YEDİK

Dünya Kupası'nı izliyoruz. Kimler kimleri cezalandırıyor. O yüzden bunu bir bütün olarak düşünmeliyiz. Yediğimiz 29 golün 13'nü set oyunundan yedik. Bunun üzerinde de çalışacağız. Final paslarımızın hepsi kötü, bazı eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi gidermek için çalışma yapıyoruz. Görselde ve pratikte uygulamalar yapacağız."

PERES FORMA GİYECEK

Avcı, şu an lisansı aktif edilmeyen Peres'in ocak ayında kadroya dahil edileceğini belirterek, "Peres ve Visca idmanlarını bizimle birlikte çok iyi şekilde yapıyorlar ve verileri çok iyi. Hatta Visca'yı koruduk bugün, idmanın belli bir bölümünden sonra çıkarttık idmandan. Visca bu süreçte bizle forma giyebilecek, Ocak ayında da Peres giyecek. Sonraki süreci oyuncunun durumuna göre değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.