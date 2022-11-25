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Ahmetcan Kaplan Trabzon Sporcu yetiştirme merkezini ziyaret etti

Trabzonspor'un sezon başında Ajax'a 9.5 milyon euro bedelle gönderdiği Ahmetcan Kaplan, Trabzon Sporcu yetiştirme merkezine ziyarette bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:37
Ahmetcan Kaplan Trabzon Sporcu yetiştirme merkezini ziyaret etti
Sezon başında Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan, sporcu performans merkezini ziyaret etti.

Trabzonspor'dan sezon başında Hollanda'nın Ajax takımına 9 milyon 500 bin Euro bedelle transfer olan savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan, sporda yeni yeteneklerin tespiti ve gelişimi açısından çok önemli bir tesis olan Trabzon Sporcu yetiştirme merkezini ziyaret ederek, son teknoloji modern cihazlar hakkında bilgi aldı.
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