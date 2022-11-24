Haberler Trabzonspor Visca geliyor

Visca geliyor

Fenerbahçe derbisinde forma giyecek olan 32 yaşındaki sağ kanat, hazırlık maçlarında form tutacak. Visca yeniden lige damga vurmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Visca geliyor

Geçen sezon devre arasında 4.3 milyon euro bonservisle transfer edilen ve o dönem Trabzonspor'un 'şampiyonluk hamlesi' olarak lanse edilen Visca, 11 yıllık Başakşehir macerası sonrasında Fırtına'da da istikrarına devam etmişti. Bordo-mavililer ile yarım sezonda çıktığı 21 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan Karadeniz devinin şampiyonluğunda büyük rol oynayan Boşnak sağ kanat yeni sezona ise şanssız başladı. Sivasspor'la oynanan ve 4-0 kazanılan Süper Kupa maçında 2 asist yapan 32 yaşındaki oyuncu, ligin ilk haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde de 1 gol pasıyla 3 puanda önemli rol oynamıştı.

KOLU KIRILMIŞTI
2 maçta 3 gole direkt katkı sağlayarak fırtına gibi sezona giren Visca ligin ikinci haftasında Hatayspor'la oynanan mücadelede kolunu kırdı. O günden bu yana formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz aylarda önce alçısını atmış ve bireysel çalışmalara başlamıştı. Kısa bir süre sonra belli bölümlerde takımla çalışan Edin Visca atelini de attı. Yaklaşık 1 aydır kolunda atelle idmanlara çıkan yıldız oyuncu artık atelsiz çalışıyor. Morali iyi olduğu gözlemlenen başarılı oyuncu, Dünya Kupası arasını fırsat bilerek eksiklerini kapatmayı ve lige yüzde 100 hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAYACAK
Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirecek olan Trabzonspor'un bu süreçte en az iki de hazırlık maçı oynaması planlanıyor. Visca'nın da bu karşılaşmada süre bularak maç eksiğini üzerinden atması ve ara dönüşünde Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor.

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