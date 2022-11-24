Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri! "Önemli hedefler var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri! "Önemli hedefler var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basına açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı konuşmada, "Şampiyonluktan sonra değişim yaşandıktan sonra Trabzonspor her kulvarda var. Ligde devam ediyor. Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var, koşacak. Kupada olacağız. 22 maçın swot analizini yaparak hazırlıklara devam edeceğiz." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:12 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:36
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri! "Önemli hedefler var"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Avcı'nın açıklamalarından notlar (Güncellenecektir)

"3 net oyuncumuzun sakatlanması oyunun içinde aksamaya sebep oldu. Ömür'ü kenar kullanmak zorunda kaldık. Belki de bu sayede performansını aşağı çektik. İyi oyunlar da oynadık, arada kalan oyunlarımız da vardı. İyi miyiz hayır, kötü müyüz hayır."

"Bazen sonuç aldık, bazen alamadık. İyi miyiz, aradayız. Kötü müyüz, değiliz. Arada gidiyoruz."

"Şampiyonluktan sonra değişim yaşandıktan sonra Trabzonspor her kulvarda var. Ligde devam ediyor. Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var, koşacak. Kupada olacağız. 22 maçın swot analizini yaparak hazırlıklara devam edeceğiz."

"Yediğimiz 29 golün 13'ünü, 11 kişiyle topun arkasındayken yemişiz. İstatistiklere göre çok fazla şut atmışız ama ceza sahası koşuları eksik. Bunlar üzerine çalışmamız lazım."

"En çok uzun top oynayan takımlardan birisiyiz. Bu olmaz, oyun bunu kaldırmaz. Baskı yersin, stoperine dönersin. Bugün topla en çok buluşan oyunculara baktığınız zaman stoperler başta gelir. Kalecileri görürsünüz. Geliştirmemiz gereken noktaları analiz ettik."

"Yabancı oyuncu kontenjanımızı boşaltmamız gerekiyor. Oynattığım 8 numaralarda bazı eksiklikler var. Oyuncu tabi ki bakıyoruz. Ama net bir transfer politikası yok. Bruno Peres, Ocak ayında aramıza katılacak."

3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ
"Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Değişimdeki süreçte hem oyun hem de oyuncu üzerinden çalışıyoruz. 3 hazırlık maçı yapacağız. Umarım sakatlıksız atlatırız."

DİĞER
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma davası sil baştan! İstinaf mahkemesinden ‘zina’ bozması
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi transferde savaş çıkardı! PSG'nin planı belli oldu
Valencia için transfer iddiası! O kulüp istiyor
Dursun Özbek açıkladı! Ronaldo...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da eksikler Avcı'yı düşündürüyor!
Romanya'dan Trabzonspor iddiası! Ortaya joker
YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ı kiralık yıldızları uçurdu! Kartal'ı kiralık yıldızları uçurdu! 13:15
Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! 13:13
Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI Abdullah Avcı konuşuyor | CANLI 13:12
Fenerbahçe aradan sağlam dönecek! Fenerbahçe aradan sağlam dönecek! 13:10
Transfer itirafı geldi! Ferdi ve Rizespor... Transfer itirafı geldi! Ferdi ve Rizespor... 13:06
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu ziyaretçilere açtı 12:13
Daha Eski
Heyecanlı bekleyiş başladı! Dünya Kupası sonrası... Heyecanlı bekleyiş başladı! Dünya Kupası sonrası... 09:00
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle! 09:19
Buruk'tan duygulandıran talep! "Maaşın yüzde 20'sini..." Buruk'tan duygulandıran talep! "Maaşın yüzde 20'sini..." 09:21
Nagatomo'dan Fatih Terim ve G.Saray sözleri! Nagatomo'dan Fatih Terim ve G.Saray sözleri! 09:31
Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı! Cristian Baroni'den flaş Arda Turan itirafı! 09:35
Trabzonspor'da eksikler Avcı'yı düşündürüyor! Trabzonspor'da eksikler Avcı'yı düşündürüyor! 09:48