Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un transferde önceliği Artem Dovbyk!

Trabzonspor'un transferde önceliği Artem Dovbyk!

Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı forvet adayı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un transferde önceliği Artem Dovbyk!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta forvet hattının iki önemli ismi Maxi Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamayan Trabzonspor, forvet hattına sorun çözücü isim bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor'un forvet hattına son 3 yılda Sörloth ve Cornelius damga vurmuştu. Karadeniz devi, bu bölgeye kesin ve kalıcı bir çözüm arayışında. Ukrayna futbolunun son dönem yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi olan Dnipro'lu Artem Dovbyk, Fırtına'nın bir numaralı forvet adayı. Sezon başında da Fırtına'da gündeme gelen 25 yaşındaki yıldız için yönetim bu kez çok ısrarcı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği gol makinesi için yakın bir zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor.

KONTENJAN AÇILACAK

Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Gomez'in Celta Vigo'ya, Djaniny'nin ise Arabistan ekibi El İttifak'a gitme ihtimallerinin yüksek olması Dovbyk transferini zorunlu kılıyor. Her iki oyuncudan gelecek paralar da yine Dovbyk'in bonservisinde kullanılacak.

Dnipro'da bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız 14 gol attı, 4 asist yaptı.

DİĞER
İspanya milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular yer alıyor? İspanya Dünya Kupası kadrosu 2022 yıldız isimler var!
Mustafa Sandal'dan meslektaşlarının yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!
Şimdi değilse ne zaman?
Romanya'dan Trabzonspor iddiası! Ortaya joker
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Romanya'dan Trabzonspor iddiası! Ortaya joker
Djaniny için fiyat sordular
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Kasım)
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep Belçika'da kayıp! Gaziantep Belçika'da kayıp! 01:30
Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var 00:38
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" 00:37
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 00:37
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 00:37
Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:31
Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz 00:33
Türk Telekom evinde farklı kazandı! Türk Telekom evinde farklı kazandı! 00:33
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 00:33
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 00:34
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 00:34