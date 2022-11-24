Daha iyisini yapmalıyız

Trabzonspor, kupa arasında çalışmalarını çok yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, takıma yeni oyun anlayışını anlatmaya çalışıyor. Futbolcularına değişim sürecini taktik, teknik, zihinsel ve fiziksel olmak üzere 4 ana madde üzerinden aktarmaya çalışan tecrübeli hoca, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, "Teknik, taktik ve zihinsel yönden nasıl daha iyi olabiliriz diye hep beraber düşünmeliyiz. Biz de düşünüyoruz ve sorguluyoruz. Daha iyisini yapabilmemiz lazım" dedi.