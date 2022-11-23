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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmemiz lazım

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:34
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmemiz lazım

Spor Toto Süper Lige verilen dünya kupası arasında Trabzonspor, Antalya kampı öncesi mevcut oyuncu kadrosuyla hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. 28 Kasım'a kadar Trabzon'da çalışacak olan bordo-mavililer 29 Kasım-9 Aralık tarihlerinde ise Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig devam ederken, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı yeniden toparlanma adına bir fırsat olarak işaret etmişti. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen deneyimli çalıştırıcı sık sık oyuncularıyla bir araya gelerek performans düşüklüğü yaşayan takımını ve oyuncularını zihinsel olarak hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, "Teknik, taktik ve zihinsel yönden nasıl daha iyi olabiliriz diye hep beraber düşünmeliyiz. Biz de düşünüyoruz ve sorguluyoruz. Daha iyisini yapabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı

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